Chatham House'i eksperdi väited ei ole lootustandvad.

Keir Giles, välispoliitika ekspert briti Kuningliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudist Chatham House, ei ole oma hinnangutes Euroopa tulevikule positiivne, vahendab Soome uudistekanal mtv.fi. Tema sõnul oleks Venemaale ainult kasulik, kui president Trumpil õnnestuks Ameerika Ühendriigid Euroopa kaitsja positsioonilt tagasi tõmmata. Paljud protsessid, mida Venemaa on üritanud juba ammu käima lükata, on Gilesi sõnul tänu president Trumpi administratsioonile edenema hakanud. "Kõik Venemaa soovid paistavad täide minevat, kui Ühendriikide president on Donald Trump," ütleb Giles.

NATO riikide kaitseministrid kogunevad kolmapäeval ja neljapäeval Brüsselis. USA uus kaitseminister James Mattis on küll NATO-le järjekindlalt toetust avaldanud, kuid president Trump on alliansi korduvalt kritiseerinud, muu hulgas liitu Ameerikale kahjulikuks pidanud. Seda, et kõik liikmesriigid peaksid oma liikmemaksu täies mahus tasuma, on Ameerika Gilesi sõnul juba ammu vihjanud. Tõsi küll, viisakamalt kui praegune president, ütleb ta.

Giles jääb pessimistlikuks, hoiatades, et Euroopa peaks valmistuma halvimaks.