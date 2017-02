Britid selgitasid välja, millises eas saavutavad naised oma absoluutse stiilsuse tipu.

Millised naised on kõige stiilsemad? Britid kinnitavad, et kui näed tänaval stiilset naist, siis suure tõenäosusega on ta 30aastane, kirjutab veebiportaal Chic.

Nimelt väidab uuring, et 30aastased naised on kõige enesekindlamad, tunnevad ennast kõige paremini ning tõenäoliselt on tegemas karjääri, mis tähendab, et neil on pangakontol piisavalt raha, et endale meelepäraseid asju osta. Seetõttu ongi naised siis ka oma stiilsuse tipul.

Seejuures selgus uuringust ka see, et keskmiselt on ühel kolmekümnendates naisel garderoobis 212 asja, mille koguväärtsu on ligi 10 000 eurot.

Seejuures väärib märkimist ka see, et mehed jõuavad oma stiilsuse tippu 36aastaselt.