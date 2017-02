"Mad Maxi" ja "Batmani" filmide näitleja valmistub homme taas televaatajatele unejuttu lugema.

Tom Hardy ja tema koer Woodstock on juba korra BBC lastesaates "CBeebies" esinenud. See oli aastavahetusel, kui Tom koera kaissu võttis ja lastele muinasjuttu luges. Nagu võib arvata, olid emmed staari unejutu üle rõõmsamadki kui lapsed ise. Twitteris postitati armsa ettevõtmise eest tänusõnu nii saate tegijatele ja Tomile endale. Fännid on nõudnud näitleja ja tema koera naasmist teleekraanile ja nüüd, homsel valentinipäeval, saab nende soov täidetud.

Näitleja loeb televaatajatele Tom McLaughlini raamatust "Cloudspotter" ("Pilveuurija" ingl. k. – toim.). Raamat räägib seiklushimulisest poisist, kes kuumaõhupalliga ringi lendab. Uusaastaõhtul luges ta Simon Philipi ja Kate Hindley raamatut "You Must Bring a Hat" ("Sa pead mütsi kaasa võtma" ingl. k. – toim.).

Põhimõtteliselt võiks Tom lugeda ka oma ostunimekirja või telefoniraamatut, unistava pilguga fännid keeraksid teleka käima sellest hoolimata.