Muumide õigusi omav Moomin Characters Oy esitas samuti palve, et uuel tõlkel oleks vähem viiteid sugude halvustamisele. Algupärases teoses on muu hulgas näiteks ka palju hüüatusi, nagu "idioot" või "tõbras". "Ma ei tahaks lapsele õpetada, et sellised sõnad on normaalsed, isegi kui neid ütleb Väike My," selgitab Tasanno, kelle sõnul võib leebemaid väljendeid siiski multikates kohata.