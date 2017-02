Äsja Miss Universumiks valitud prantslanna Iris Mittenaere (pildil vasakul) on fotodel alailma koos 2015. aasta Miss Prantsusmaaga.

Kas brünetti hambakirurgiatudengit seob Camille Cerfiga (paremal) midagi enamat kui sõprus?

Ühistel fotodel naudivad kaunitarid õrnas embuses puhkusereise ja joovad šampanjat. Viimati poseerisid nad üheskoos jaanuaris "La La Landi" esilinastusel, kirjutab International Business Insider.

Piigade intiimsed fotod on sotsiaalmeedia elevile ajanud – fännid on kaunile paarile juba õnnitlusi jaganud. Algul keeldusid nii Iris kui ka Camille kõlakaid kommenteerimast, kuid viimaks teatas vanem miss, et kurameerib Matthieu-nimelise mehega ning on Camille’le vaid hea sõber.