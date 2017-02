Mõned naised arvavad, et rinnahoidja kandmine voodis on rindadele hea, teised aga usuvad, et rinnahoidja jäägu siiski päevaseks ajaks. Kellel on õigus?

Paljud usuvad, et kui öösel rinnahoidjat kanda, siis see aitab ära hoida rindade lõtvumist. Kas see ka tegelikult nii on, uuris Cosmopolitan.

Selgub, et rinnahoidjat öösel siiski ei ole mõtet kanda ning tegelikult võib see ka tervisele halvasti mõjuda. Nimelt on rindade lõtvumine seotud eelkõige geneetikaga, lapseootuse ja imetamisega ning suuresti ka naise vanusega. Samuti kinnitavad eksperdid, et öised magamisasendid ei soodusta kuidagi rindade lõtvumist, et neid peaks rinnahoidjas paigal hoidma.

Küll aga tasub mõelda sellele, et kuna enamasti kannavad naised liiga väikest rinnahoidjat, siis pigistav rinnahoidja võib mõjutada vereringlust, närve ja lümfisõlmi, millest võib ühel hetkel kujuneda välja tõsine tervisehäda.