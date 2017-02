Tõenäoliselt vähem, kui seda seni oled teinud. Enamik naisi käib duši all pesemas kord päevas, või vähemalt ülepäeviti. Viimasel ajal kohtab aga paljude ekspertide arvamust, et tegelikult on hea, kui nahk õige natuke must on. Liiga sage pesemine võib naha kuivaks, isegi lööbeliseks muuta ja uhub nahalt minema head bakterid. Kuigi võib tunduda, et oled pärast duši all käimist bakteritest vaba ja nakkushaiguste eest kaitstud, siis tegelikult piisab selleks ka lihtsalt korralikust kätepesust. Duši all käimine eemaldab ebameeldivad lõhnad, kui oled näiteks jõusaalis higistanud.

Liigse pesemise tagajärjel tekkinud kuiv nahk on aga bakteritele ja põletikule hoopis vastuvõtlikum. Eriti on see tõsi eakamate inimeste puhul või neil, kellel niigi kuiva nahaga probleeme. Antibakteriaalsed puhastusvahendid soovitavad paljud eksperdid üldse ostmata jätta.

Dermatoloog David E. Bank rõhutab ajakirjas Glamour, et puhtus on siiski iga inimese isikliku tunde küsimus. "Olenevalt sinu aktiivsuse tasemest võib ka olla, et pead ikkagi iga päev duši all käima," räägib ta. "Näiteks kui sul on väga raske füüsiline töö või kui sa teed iga päev üle tunni aja trenni."