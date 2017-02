Kassid võtavad ette pikki retki. Vahel jäävadki nad kadunuks, aga vahel tulevad ise koju tagasi või leitakse üles. Kus nad vahepeal on olnud ja käinud – see jääbki kasside maailma saladuseks. Soomes Kokemäkis juhtusi ühes peres nii, et aastal 2015 oli umbes aastane kiisu Leo ühel ilusal juunikuu päeval kadunud. Varem olevat Leo oma jalutuskäikudel ikka koduõuega piirdunud, kirjutas Ilta-Sanomat. Pere, kus on kolm last, peale Leo veel kaks kassi, kaks koera ja poni, jäi väga kurvaks, kui nende Leo enam ukse taha ei ilmunud, et tuppa küsida.

Pereema Sanna oli lastele juba kassi võttes selgeks teinud riski, et õuekass võib kaduma minna. Pereema rääkis, et nende esimene mõte oli, et küllap on Leo jäänud kellegi juures luku taha ja ei pääse enam välja. Kassi kohta kuulati järele naabritelt, aga ei midagi. Siis mõtles pererahvas, et küllap on rebane taltsa kiisu maha murdnud.

Kassi otsingud edenesid tänu sotsiaalmeediale. Tänavu jaanuaris oli vanem tütar näinud Facebookis kassi pilti ja pildil olev sarnanes väga Leoga. Pere 17aastane poeg oli kindel, et see on Leo. "Kippus agressiivselt sisse,“ oli pildi allkirjaks. Siis hakkas kassi saatus katkendlikult paljastuma, ehkki suurem osa tema käekäigust jäigi müsteeriumiks. Perenaine rääkis, et viimastel kuudel oli Leo elanud ühe maja ümbruskonnas. Sealne pererahvas ei saanud rändurit tuppa lasta enda kasside pärast, kuid Leo lubati garaaži, kus tema eest hoolitseti lootuses, et ta omanik üles leitakse. Poolteist aastat hulkurielu elanud Leo oli tokerdunud ja nälginud. Viimaks viis leidja Leo loomaarsti juurde. Seal tehti Leo steriilseks, vaktsineeriti ning otsiti talle uus kodu veterinaari lähistel. Loomaarsti arvates ei saanud Leo kõik see poolteist aastat üksinda hakkama, vaid leidis kindlasti inimestelt abi. Päeval, kui Leo noorim perenaine sai üheksa-aastaseks, võtsid Myllymäed ette 160 kilomeetri pikkuse reisi, et oma kaua kadunud pereliige koju tuua. Koju saabudes kargas kass kohe lauale ja mõtles, et kus kõik toidukraam on. Pererahvas rõõmustas, et kassil tulid kõik vanad kombed meelde hoolimata pikast eemalolekust. Aga Leo on ka väga õpetatud kass: ta oskab käsu peale istuda, hüpata, loogeldes kõndida ja käppa anda. Nüüd on ta ka väga kuulus ning noorel perenaisel Alinal seisab Leoga ees esinemine kohalikus vanadekodus. "Leo pole miski tavaline kass,“ kinnitas pereema.