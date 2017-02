"August elas mu sõbrannaga samas majas. Tal olid sinised silmad. Ja millised ripsmed! Pikad, kaardus…" Isegi pärast seitsmekümneaastast abielu on Ainol meeles, mis 18aastast tüdrukut tulevase abikaasa juures esimesena võlus. Selle paari puhul ei pea paika vanasõna, et kaks kõva kivi head jahu ei jahvata – Aino ja August on mõlemad tulise temperamendiga, kuid püsinud üksteise kõrval kõigist elu tõmbetuultest hoolimata juba 1947. aastast.

70 AASTAT TAGASI: Aino ja August päris abielu algusajal. Paari kooselutarkus on see, et üksteise iseärasustega tuleb leppida, ei maksa hakata teist vägisi muutma. (Erakogu)

Pärast kolme ja poole tunnist sõitu ning mõõdukat ekslemist Valgamaa külavaheteedel pargin auto lõpuks Karu talu sauna ette. "Tulge ruttu tuppa, ärge külmetage," ütleb nooremapoolne mees, kes mu saabumist juba ootab.

Vaevalt varba üle ukseläve tõstnud, tervitatakse mind, võhivõõrast, kui kauaoodatud sõpra ja pannakse roogadest lookas laua äärde istuma. Keegi tõstab taldrikule kartulit, keegi pakub otse ahjust tulnud siiakala ja küsib, kas ma kastet ka soovin.

Melu on täies hoos – Varjunite pere seeniorid peavad ümmargust pulma-aastapäeva. Kõik räägivad läbisegi, esimene pool tundi ei jõua mulle üldse pärale, millest jutt käib või kes on kes. Saan aru vaid sellest, et naksakas vanaproua laua otsas on päevakangelane Aino. Tema abiellumisest August Varjuniga möödus nädal aega tagasi, 1. veebruaril, 70 aastat.