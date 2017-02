Conchita Wursti nime taha peituv mees Tom Neuwirth teatas, et ta plaanib oma "transseksuaalse mina" tappa, sest on saavutanud preili Wurstina kõik, millest ta oli unistanud, ning rohkemgi veel.

"Ma tunnen, et tahan luua uut persooni ja võib-olla sellesse enam isegi mitte end segada. Habemega naise rollis olen ma saavutanud absoluutselt kõik, lõpetades Eurovisoni võiduga. Ma ei vaja teda rohkem," pihtis Neuwirth Saksamaa ajalehele Die Welt am Sonntag.

Enne Conchita Wursti tegelaskuju "mõrva" tahab aga mees selle aasta teises pooles tema nime alt välja anda oma teise albumi. Kuid pärast seda lubab Neuwirth kindlasti habemega naiseks kehastumisele lõpu teha. "Ma pean ta tapma," märkis ta kindlameelselt.

Fännide hinnangul on aga tapatööd juba käimas. Nii mõnedki Conchita pooldajad on märkinud, et viimastel kuudel on habemega naine näinud välja rohkem nagu pikkade juustega mees.

28-aastane Austriast pärit laulja Conchita Wurst (sünninimega Tom Neuwirth) võitis Eurovisoni lauluvõistluse 2014. aastal, esitades lugu "Rise Like a Phoenix".