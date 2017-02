San Franciscos oli eile soe ja päikeseline päev, muidu oleks nudistide marss võib-olla õige väikeseks kokku kuivanud.

Väike paraad algas San Francisco kuulsas Castro linnaosas, mis on tuntud oma vabameelse elanikkonna ja LGBTQ-sõbraliku suhtumise poolest. Ürituse korraldajaks oli nudist-aktivist Gypsy Taub, kes kutsus mõttekaaslasi üles nõudma vabadust kõigile elustiilidele, viidates Ameerika praegusele poliitilisele olukorrale kui "vihkamise õhkkonnale".

"Me tahame näidata maailmale, et me ei karda, et me oleme armastuse nimel ühtsed ja et meil pole midagi varjata ega häbeneda. Me tahame, et meie alasti kehad näitaksid, kuidas meie ei võitle relvade ega vägivallaga, vaid oma südamete ja mõtetega, kasutades oma hinge jõudu ja armastuse jõudu. Me ei peida ennast militaarrõivaste taha, ega kata hirmu pärast oma nägusid ega kehasid. Me ei karda olla me ise, armastuse nimel, vabaduse nimel," seisab üleskutses.