Pikaaegne uudistesaade "Aktuaalne kaamera" läks eile eetrisse uuest stuudiost, ent Televeebi lugejate hinnangul on stuudio kujundus liiga kirju ning ilmateade vajaks samuti uut pilku.

"Uues AK stuudios on kujundus kirev ja esiletungiv, nagu kujundus olekski selle saate põhiteema. Uudised kaovad selle varju ära. Eriti häiriv on saatejuhi tausta pidev liikumine. All ribal liikuv tekst on väike ning raskesti loetav. Ilmateate tausta Eesti kontuur võiks talvel olla helesinine või hõbedane ja suvel roheline nagu varasemal ajal on olnud. Õhutemperatuuri number on selgem ilma nende ringideta, tuule suund ja tugevus oli asjalikumad vana ilmateate taustal," kirjutab Insener.

"Kena avar stuudio, suured ekraanid asjakohaste piltide tarvis ... see on HEA! Aga kahjuks mõni asi ka häirib. Ühinen nendega, kes nurisevad ilmateate uue kujunduse üle: temperatuurinäitude valged numbrid kollastel "apelsinidel" pole nähtavad! Ja järgnev nelja päeva ennustus, mis varem esitati ülevaatliku tabelina, on kuidagi pildi sisse ära peidetud. Teiseks: AK on teabe-, mitte meelelahutussaade, mistõttu kirev voolav-hüplev taust häirib. Kui pole parajasti vaja pildimaterjali, siis võiks taust olla neutraalne, vähemasti mitte liikuv.

Soovin jõudu teha hea veel paremaks!" leiab Maali.

(Rene Suurkaev / ERR)

Teisedki lugejad kurdavad eelkõige just ilmateadet puudutava üle – liiga väike kiri ja arusaamatu. "Oranži asemel võiks ikka miinuskraadid olla sinisega ja soojakraadid punasega," arvab üks lugeja.