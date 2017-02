Kui sisekaitseakadeemia Venemaa piiri äärde Narva kolimine läheb maksma kuni 63 miljonit eurot, siis tuleb loomulikult küsida, miks on vaja see õppeasutus vedada riigi teise otsa ja mida me selle raha eest vastu saame?

Kui eesmärk on riigi kohalolu suurendamine venekeelses Kirde-Eestis, siis kohalikel võib kergesti tekkida küsimus, miks riik tahab sinna koondada vaid jõuametkondi, arvestades, et piirkonda on juba kolitud justiitsministeeriumi vanglate osakond ja rajatud Viru suurvangla. Kas kumminui on siis ainus ja tõhusaim vahend riigi kohalolu suurendamiseks?

Et suur osa õppureid ega õppejõude ei koliks Narva, vaid hakkaks pendeldama peamiselt Tallinna vahet, siis poleks ka riikliku kohaloleku efekt ehk nii suur kui praegu eeldatakse. Tõenäoliselt kasvaks küll kohalike noorte huvi kodulähedases sisekaitseakadeemias õppimise vastu, kuid siseministeerium näeb selles hoopis julgeolekuriski, kui tulevikus tõusevad võtmekohtadele vaid Ida-Virust pärit spetsialistid.