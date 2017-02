Saksamaa valimiskogu valis pühapäeval riigi 12. liidupresidendiks sotsiaaldemokraat Frank-Walter Steinmeieri, kes asub ametisse 19. märtsil. Laiem avalikkus tunneb teda kauaaegse välis­ministrina. Vähem teatakse, et 2010. aasta augustis annetas Steinmeier ägeda neerupuudulikkuse käes kannatavale abikaasale neeru.

ARMASTUSAVALDUS: Frank-Walter Steinmeier avaldas valimispäeva hommikul oma kontol Facebookis foto, millel ta vaatab teda käest hoidvale abikaasale Elke Büdenbenderile sügavalt silma. (Facebook)

Valimispäeva hommikul postitas Frank-Walter Steinmeier oma ametlikule Facebooki kontole pildi, kus ta vaatab auto tagaistmel abikaasale sügavalt silma.

Pildi juures on tekst: "Kallis Elke, ma tahan sind südamest tänada, et sa selle kaasa teed. See ei ole iseenesestmõistetav. Ma ei saaks seda ilma sinuta teha ja ma ei oleks seda ilma sinuta teinud." Teisisõnu: Steinmeier kinnitab, et ilma abikaasa toetuseta ei oleks ta nõustunud liidupresidendiks hakkama.