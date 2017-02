Maailmalõpu propageerijad kuulutavad taas, et juba oktoobris hävitab elu Maal meie koduplaneedi kokkupõrge saladusliku planeediga Nibiru, mis tuleb ühest kaugest galaktikast ja on Maast neli korda suurem.

USA kosmoseagentuuri NASA kinnitusel on kõik jutud Nibirust jama. Kui mingi planeet liiguks tõepoolest Maaga kokkupõrkekursil, siis oleks see astronoomidele juba vähemalt kümme aastat teada. Ühtki meid ohustavat kosmoseobjekti ei ole Maale lähenemas,” on NASA-l tulnud rõhutada juba mitu aastat järjest.

Jutud Maad ohustavast Nibirust hakkasid tegelikult levima juba 1976. aastal ja kokkupõrget prognoositi nii 2003., 2012., 2015. kui ka 2016. aastaks. Midagi aga ei juhtunud ning ka seekord ei ole tegelikult mingit põhjust paanikaks.

David Meade vaidleb NASA-le vastu. Tema sõnul ei saa me Nibirut näha, sest see planeet liigub väljaspool planeetide tüüpilisi orbiite. Ka mitmeid teisi vandenõuteooreetikuid NASA jutt ei rahulda. Nemadki on juba aastaid väitnud, et NASA varjab teadlikult hukutava planeedi olemasolu.

Samas leiavad David Meade´i raamatusse kriitiliselt suhtuvad lugejad, et tema teooria ei kannata kriitkat. Nimelt ajab ta faktid segamini piiblitsitaatidega ja seetõttu on raske aru saada, kus lõpeb teadus ja kus algab usk.

Siiski leidub järjest rohkem neid, kes on hakanud maailmalõpuks valmistuma. Näiteks teenib ettevõtja Robert Vicino praegu suurt raha maa-aluste luksuspunkrite ehitamisega.