1913. aastal avastas postkaarte trükkiv Ameerika firma Hallmark, et jõulude ja lihavõtete vahel on pisut liiga palju tühja ruumi, kus õnnitluskaartide müük eriti ei edene. Sellele tühjale kohale tekitati päev, mida me tähistame valentinipäevana. Püha, mille eesmärk on panna meest ostma oma tüdruksõbrale või naisele kommi, kaarti, kaisukaru ja muud träni, et näidata, kui väga ta hoolib.

On palju inimesi, kellel kaaslast pole ja kes on seepärast õnnetu. On neid, kellel kaaslast pole ja kes on sellega väga rahul. Ja on neid, kelle kaaslane on kaugel ja kellele tõeline kingitus oleks koos olemine, mitte kommikarp. Kõigile üksikutele ja üksildastele inimestele – olgu täna ka meie päev. Võtame välja kõige suurema jäätisekarbi, vaatame lemmikfilmi ja peame meeles, et kui inimene ise endaga rahul pole, ei suuda ka keegi teine teda õnnelikuks teha. Armastus on kaunis, ka armastus enda vastu.