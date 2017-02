Tsirkuses heliseb telefon. Direktor võtab toru. "Vabandage, ega teil rääkivat hobust vaja ei ole?" küsitakse temalt. Direktor mõtleb, et keegi teeb temaga nalja, ütleb resoluutselt: "Ei!" ja paneb toru ära. Mõne aja pärast heliseb taas telefon: "Vabandage, ega teil rääkivat hobust vaja ei ole?" Direktor ärritub selle tüütu naljamehe peale, käratab: "Ma juba ütlesin, et ei ole vaja!" ja paneb toru ära. Varsti heliseb taas telefon: "Oodake, palun, ärge pange toru ära, ma saan aru küll, et teil on kiire, aga ärge pange toru ära, mul on kabjaga pagana raske numbrit valida..."