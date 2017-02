Kas ka sina kuulud nende naiste hulka, kes pole kunagi orgasmi kogenud? Ära muretse, sest selles pole midagi haruldast ja sinuga ei ole midagi valesti!

Väidetavalt on orgasmi saamisega hädas kogunist üks naine kahekümnest, kes pole iial oma elus seda kogenud, kirjutab Mirror.

Mirroris sõna võttev doktor Andrea lohutab, et kõik naised siiski on võimelised orgasmi kogema, kuid mõned neist lihtsalt ei ole veel leidnud seda õiget viisi, et kuidas seda teha.