1964. aastal ekraanidele jõudnud Sergio Leone makaronivestern “Peotäis dollareid” tekitas seni teistsuguses vormis vesterne nägema harjunud kinopubliku hulgas palju elevust ja segadustki. Kui Euroopas jõudis film aasta menukite edetabelisse, siis Ameerika publikuni see esialgu ei jõudnudki. Filmist ilmunud kiitvad arvustused sundisid tulihingelisi Clint Eastwoodi austajaid lausa üle ookeani sõitma, et kummalist vesterni oma silmaga näha. Aasta pärast filmi “Peotäis dollareid”, mida nüüd tuntakse “Nimetu mehe” triloogia avaosana, jõudis ekraanidele selle ligi kolmandiku võrra pikem teine film “Mõne dollari pärast”, mis paljuski järgib oma eelkäija filosoofiat. Clint Eastwood kehastab publikule juba tuttavat napisõnalist kangelast ja itaalia näitleja Gian Maria Volonte, kes sööbis rahva mällu hullumeelse klannipealikuna juba “Peotäies dollarites”, särab seekord alatasa hašišit suitsetava psühhopaadina, kelle jaoks kellegi tapmine on rohkem nagu rituaali sooritamine. Neile lisandub kolmas, rafineeritud olekuga kolonel Douglas Mortimer, keda kehastab 1950. aastatel tippnäitlejaks tõusnud, kuid siis madalaeelarvelistes filmides mängima hakanud Lee Van Cleef (“Keskpäev”). Koos Eastwoodiga moodustavad nood ebahariliku tiimi, kellest üks jahib paksu rahapatakat ja teine hoopis kättemaksu. “Peotäis dollareid” tõi tegijatele sisse päris kenakese summa, kuid režissöör Sergio Leone pidi kohtus piike murdma Akira Kurosawaga, kelle “Ihukaitsja” alusel oli film vändatud ja kes samuti tahtis kasumist osa saada. Leone sõlmis uue lepingu toonase Itaalia superprodutsendi Alberto Grimaldiga, kes tagas režissöörile ja selles osalevatele näitlejatele korraliku honorari. “Mõne dollari pärast” tekitas Euroopa kinodes veelgi suurema sensatsiooni kui triloogia esimene osa ja keegi ei kahelnud enam selle edus ka Ameerika Ühendriikides. Filmi leviõigused müüdi ameeriklastele edasi ligikaudu miljoni dollari eest, mis oli erakordne summa välismaal tehtud vesterni eest. Tähelepanelik vaataja tunneb filmi kurjategijate jõugust kindlasti ära ka toona veel vähetuntud saksa näitleja Klaus Kinski, kellest saab alles aastaid hiljem tunnustatud näitleja tänu Werner Herzogi teostele.

"Transformerid": märul, seiklus ulme, 2007

TV3 kl 22:00

Meie koduplaneet on suures hädaohus, sest kaks vaenutsevat tulnukaleeri on valinud Maa oma lahinguväljaks. Ajal, mil kurjuse jõud otsivad piiritu energia allikat, sõltub kogu inimsoo ellujäämine täiesti tavalisest teismelisest nimega Sam Witwicky, kel endal pole asjast veel aimugi.

"Professionaal": märul, krimi, thriller, 2012

TV6 kl 21:30

Teinekord piisab juhuslikust kohtumisest, et su elu ei oleks enam sama. Mei on 10- aastane matemaatikageenius, kes röövitakse hiina maffia poolt. Luke Wright (Jason Statham) on idamaiste võitluskunstide puurivõitleja, kelle naine tapeti, kuna ta keeldus osalemast võistlustulemuste kokkumängus. Neil kahel ei ole midagi ühist kuni päevani, mil Luke soovib endalt elu võtta, kuid märkab metroos Meid, kes põgeneb vene maffia eest. See äratab ta sisemiselt ellu ja ta mõistab, et tüdrukul ei ole kedagi, kes saaks teda New Yorgi allmaailma eest kaitsta nii nagu tema. Algab põnevuserohke võitlus Mei ja tema enda elu päästmiseks.

"Räpane tants": draama, romantika, 1987

Kanal 11 kl 20:30

Erakordselt menukaks kujunenud 80ndate romantiline tantsufilm, mille soundtrack on müünud kosmilistes numbrites. Nooruke Frances ”Baby” Houseman (Jennifer Grey) sõidab oma perega puhkusele. Ta armub kuurordi tantsuõpetajasse Johnny Castle´sse (Patrick Swayze), kes õpetab tüdrukule kirglikke tantsusamme. Baby vanemad aga noorte armusuhet ei soosi. Filmis on hulgaliselt legendaarseid tantsusteene ja head muusikat.

"Tee peal": draama, pere. Leedu 2014

TTV kl 22:10