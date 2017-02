Peaminister Jüri Ratas avas hiljuti Facebookis ka enda venekeelse lehe, kus ta alustas pöördumisega venekeelse elanikkonna poole.

"Sotsiaalvõrgustikud on saanud meie elu tähtsaks osaks. Mina, peaminister Jüri Ratas, kasutan aktiivselt Facebooki. Ja mina soovin, et need, kes kõnelevad meie maal vene keeles, saaksid valitsusjuhi tegemistest uut informatsiooni oma emakeeles," rääkis Ratas videopöördumises. "Tere tulemast minu venekeelsele Facebooki lehele."