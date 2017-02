Täna päeval oli väga päikeseline ilm, kuid Narva maantee ja Jõe tänava ristmikul põlesid ikka tänavavalgustid. Õhtulehe lugeja leiab, et tegemist on arutu raiskamisega.

"Nii päikesepaistelist ilma pole ammu olnud, aga Tallinnas põleb tänavavalgustus. Miks käib selline arutu raiskamine?" sõnab lugeja pahaselt.

"Reeglina on välisvalgustus päevasel ajal sisse lülitatud ja vajalik tänavavalgustuse plaaniliste hooldustööde tegemiseks ning üksikute kustunud valgustite korrastamiseks," vastab Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Maret Reinumägi.

Reinumäe sõnul on põlesid Narva maanteel tuled just seepärast, et käimas olid tänavavalgustuse hooldustööd.