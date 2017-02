2016. aastal allkirjastasid 110 Nobeli auhinna laureaati kirja, millega palusid maailma valitsusi lõpetada eksitav GMOde vastane kampaania. Peaks ilmselt olema piisavalt arukas seltskond, kelle arvamust tõsiselt võtta. Paraku kõik nii ei arva. Näiteks 10. veebruari Õhtulehes avaldatud Züleyxa Izmailova artikkel geneetiliselt muundatud organismidest (GMOdest) ja nende lubamisest Euroopa Liidu turule, mis sisaldab mitut valet.

Autor mainib 2016. aasta USA Teaduste Akadeemia raportit, kuid paraku tsiteerib seda täiesti ekslikult. Selles raportis on välja toodud, et hetkel reaalses põllumajanduses kasutusel olevad geenmuundatud taimed ei ole mõeldud saagikuse tõstmiseks, vaid saagikadude vähendamiseks ja saagikuse stabiliseerimiseks eri aastatel. Sellega on ka väga hästi hakkama saadud, kasvanud on farmerite tulud ja vähenenud koormus keskkonnale (näiteks vähenenud insektitsiidide kasutamise läbi). Raportis pole midagi öeldud taimemürkide kasutamise kasvust seoses geenmuundatud taimede kasutuselevõtuga, sest midagi sellist pole toimunud. Kasvanud on mõne konkreetse herbitsiidi kasutamine koostoimes geenmuundatud taimedega, kuid sellega kaasnevalt on vähenenud teiste, keskkonnale enamasti ohtlikumate herbitsiidide kasutamine.

Kokkuvõtvalt leiab nimetatud raport, et GM tehnoloogia kasutuselevõtt põllumajanduses on olnud kasulik nii farmeritele kui ka keskkonnale. Selle tehnoloogiaga saadud taimed pole ei rohkem ega vähem ohutud kui traditsioonilise sordiaretuse kaudu saadud uute tunnustega taimed. Küll aga tuleb iga uue tunnuse kasutuselevõtul eelnevalt analüüsida selle konkreetse taime ohutust antud keskkonnas (näiteks Euroopas) kasvatamiseks. Selle jaoks ongi loodud geenitehnoloogia komisjonid.