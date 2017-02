Alec Baldwin on tuntud Donald Trumpi parodeerija ning tema Trumpi-karakter on saanud telesaate "Saturday Night Live" üheks stampesituseks. Kuid üks ajaleht pidas näitlejat päris Trumpiga nii sarnaseks, et pani tema pildi Trumpist rääkivat artiklit illustreerima.

Võib kihla vedada, et Trump selle üle nii õnnelik ei ole, et Baldwini jäljendus temast on nii hea, et suutis haneks tõmmata isegi ajakirjanikud.

Tegu oli Dominikaani Vabariigi ajalehega El Nacional, kes kasutas fotot Baldwinist ning paigutas selle Iisraeli peaministri Benjamin Netanyhau pildi kõrvale.