Kevad on ukse ees ning aeg on ennast viia kurssi sellega, mida toob uus hooaeg kaasa meigimaailmas.

Möödunud nädalal toimus Tallinnas MILA Stuudios ilu- ja tervisehommik, kus Amway iluekspert Andrzej Sawicki ning armastatud treener ja saatejuht Liina Randpere tutvustasid uusi kevadhooaja meigitrende.

Välja toodi näiteks sellised trendid:

1) Matt, ent intensiivne huulevärv

Matt huulevärv on alanud aasta üks populaarseimaid meigitrende. Märksõnadeks on intensiivsus ja selged värvid – sügavad punased, veinitoonid, burgundia, ploom, vaarikas ja erinevad lillad. Selline selge aktsent ei nõua juurde midagi muud suurejoonelist, vaid sobib hästi just õrnalt rõhutatud silmade ja naturaalse jumestusega. Kui sul pole käepärast matti huulepulka, siis sarnase efekti saad ka tavalist huulepulka kasutades, kui huuled pärast värvimist üle puuderdada.



2) Õhetav ja kumav põhi

Algaval kevadel on trendiks läige ja sära kõikides variatsioonides - särav meigipõhi, nii-öelda märjaefektiga lauvärvid ja kõik, mis lööb näo või mõne kindla osa sellest särama. On sinu valik, kas lööd läikele vaid põsesarnad või kogu näo. Oluline, et tulemusest õhkaks värskust.



3) Rõhutatud kulmud

Moes on loomulikud, rõhutatud kulmud, mis teevad kummarduse 80ndate stiilile. Vastupidiselt eelnevatele hooaegadele, mil kulmud pidid olema perfektselt joondatud, on sel hooajal rõhk loomulikkusel - toonitud kulmud, kuid mitte viimsete peensusteni välja joonistatud, piiratud ega timmitud. Sellist efekti aitab saavutada vaha ja varjutamine.



4) Põsepuna - üks kõige jaoks

Sel hooajal on põsepuna multifunktsionaalne meigitoode - seda võib kasutada nii põskede kui silmade jumestamises. Moepoodiumidel näeme seda julgelt kantuna nii silmalaugudele kui põskedele, et rõhutada meelekohti. Õrnema pealekandmise puhul annab põsepuna värske ja peene väljanägemise.



5) Fookus ripsmetel

Tugev ripsmevärv koos n-ö Twiggy stiilis kokkukleepunud ripsemetega võib tunduda üsna vastuoluline, kuid see meigisuund võetakse trenditeadlike naiste poolt ilmselt kiirelt omaks. Tuleb lihtsalt kanda palju ripsmetušši ülemistele ripsmetele tihendades neid intensiivselt.