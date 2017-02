YouTuber Martti Hallik avaldas video, kus laulab ja mängib kitarri koos "Eesti laulu" finaali pääsenud Maiani ja Karl-Kristjaniga. Kuula, kuidas kõlab "Have You Now" akustiliselt!

Video tagataustal on näha jäätist söömas ka "Have You Now" ühte autorit, Whogauxt ehk Hugo Martin Maasikat.

Kusjuures Martti Hallik on "Eesti laulu" finaali pääsenud Liina Ariadne Pedaniku poiss-sõber ning paaril on tehtud ka enda YouTube'i kanal, kus paarike vloge ehk video blogipostitusi igapäevaelu kohta teevad.