Eile teatas Rainer Vakra sotsiaalmeedias, et kätte oleks justkui jõudnud päev, mil sotsid oleks püstitanud rekordi ja saanud enda kätte kõige kauem järjest riiki juhtinud erakonna tiitli. Tegelikkuses see nii ei ole ning säärane tiitel kuulub endiselt Reformierakonnale.

Nii seletavad paljud Vakra sõbradki, et tegelikkuses ei ole see ju nii ja kuidas Vakra sellise tulemuse saanud on.

"Täna on uue Eesti ajaloos esmakordne seis, kus sotsid on kõige kauem järjest riiki juhtinud erakond," kirjutas Vakra oma Facebookis ja lisas kiituseks, et, "Muide, selle viimase kolme aasta jooksul läbiviidud peretoetuste reform on aidanud vaesusest välja 10 000 last."