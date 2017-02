Sel aastal on tulude deklareerimise süsteem natuke muutunud ja tuhanded madalapalgalised maksumaksjad saavad lisatoetust. Selleks, et madalapalgalise lisatoestust saada, tuleb esitada taotlus. "Sellega on hästi lihtne!“ julgustab maksu-ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. Mehel sõnul tuleb esiteks tavapärasel viisil e-maksuameti kodulehel oma tuludeklaratsioon esitada. "Pärast seda tuleb kohe vastus ja selgub, kas inimesel on õigus madalapalgalise toetusele või mitte,“ sõnab ta ja lisab: "Kui seda teadet ei tule, siis ei ole mõtet eraldi taotlust esitada.“ Loomulikult on maksu- ja tolliamet seadnud toetuse saamiseks kindlad tingimused, mis eelmisel aastal (vähemalt kuuel kalendrikuul) peavad olema täidetud. Kandidaat peab olema täisealine ja Eesti kodanik, kes on töötanud vähemalt ühe töölepingu alusel või teenistussuhtes.

Toetusele kandideerija peab olema töötanud täistööajaga. "Kui inimene on töötanud mitme tööandja juures, siis me arvutame kokku tema tööaja," selgitab maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Täistööaja tingimus ei laiene töövõimetuspensionäride ega vähenenud töövõimega isikutele. Tähtis on veel see, et kandidaadi 2016. aasta kogutulu ei tohi ületada 7817 eurot. Kui töötaja tulu ületab piirmäära, siis tal ei ole õigust tagasimaksele.