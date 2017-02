Eilsest alates toimub 18-päevane Miss Revali tuur, kus tüdrukud teevad tutvust glamuurse eluga. "Me külastame hulgaliselt erinevaid üritusi,“ lubab Kokkonen. "Meil on ilu-, moe- ja sprordiprogramm, samuti külastame hiljuti renoveeritud Viking Line parvlaeva. Kõik see on tõeliselt põnev ja elevust tekitav.“

Missikandidaat nr 1, Karina. 171/56

Õpib Eesti maaülikoolis toiduainete tehnoloogiat. Soovib tegelda heategevusega ning eestkätt juhtida tähelepanu paljulapseliste perede raskele olukorrale.

Samuti tahab propageerida tervislikke eluviise ning sportimist.

Missikandidaat nr 2, Valeria.175/52,5

Õpib gümnaasiumis.

Leiab, et Miss Revali võistlusest osavõtmine on talle suur au. Ning et osavõtt on tähtsam kui võit.

Missikandidaat nr 3, Cassandra. 169/54

On abiturient ning plaanib jätkata õpinguid ülikoolis. Lisaks tegeleb kulturismi ja fitnessiga.

Soovib saada miss Revaliks, kuna usub, et temast saaks kena ja viisakas eeskuju pisikestele tüdrukutele. Samuti soovib propageerida tervislikku ning sportlikku eluviisi ja loomulikku ilu.

Missikandidaat nr 4, Vladislava. 170/52

Õpib kosmeetikuks.

Leiab, et tema elu seni suurim hetk on olnudki osalemine Miss Revali võistlusel. Ning leiab, et ta oleks kindlasti missitiitlit väärt, kuna ta armastab moodi ning tahab aidata olla inimestel ilus ja edukas.

Missikandidaat nr 5, Aleksandra. 165/52

Töötab Kehastuudios ning agentuur Invidias. Tulevikus näeb end psühholoogina ning selle kõrval tahab ta tegelda laulmisega.

Aleksandra elu kõige raskem kogemus on olnud võitlus depressiooniga.

Tema eeskuju on ema, kes on ühtlasi ka tema parim sõbranna.

Missikandidaat nr 6, Ingrid. 165/53

Õpib sisekaitseakadeemias maksunduse ja tolli erialal.

Tema soov on end proovile panna võimalikult paljudes erinevates olukordades ning astuda välja mugavustsoonist.

Missikandidaat nr 7, Alina. 168/48

Õpib kosmeetikuks. On R'n'B laulja ning tahab eelkõige aidata vähihaigeid lapsi.

Missikandidaat nr 8, Tatsiana. 177/59

Tatsiana (Maksim Toome)

Omandab magistrikraadi õiguse alal, kuid töötab turundusspetsialistina.

Tema jaoks on kõige raskem eemalolek perekonnast, kes elab Valgevenes. Ütleb, et sooviks kas või viis minutit näha maailma läbi Stephen Hawkingi või Elon Muski silmade.

Missikandidaat nr 9, Rebeca. 176-179/60

Õpib rätsep-stilistiks.