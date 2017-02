Alkoholitootja Koch OÜ hakkab lähinädalatel tootma Ossinovsky Vodkat. Firma sõnul on see premium-klassi jook ning tootja on igati selle poolt, et inimesed vähem, aga kvaliteetsemat kraami tarbiksid.

"Kaubamärgiõigused on kaitstud ja ka inimese isikunime kasutamise õigusi ei ole rikutud. Olemas on vaid kõlaline sarnasus täna Eestis elava avaliku elu tegelasega [tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski – toim]," ütles Koch OÜ juhatuse liige Ivar Grossev ja lisas, et vastutustundliku tootjana toetavad nad igakülgselt poole vähem tarbimise ideed, mida nad kavatsevad kirjeldada ka uue toote etiketil.

Eesti alkoholiregistris on käesoleval hetkel registreeritud väga palju vene poliitikute nimedega viinasid nagu näiteks Boris Jelzin Currant Vodka, Vodka Gorbatschow, Putinka Klassitšeskaja jpm.

