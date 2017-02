Psühhiaater kontrollib politseikadettide vaimset seisundit.

"Kadett Svensson, kas te olete kunagi kuulnud mingisuguseid hääli, kusjuures te ei tea, kes teiega räägib või kust need hääled tulevad?"

"Just nii!"

"Ja millal see teiega juhtub?"

"Siis, kui ma telefoniga räägin!"