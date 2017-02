Peale seda kui presidendikantselei on otsustanud loobuda Liberty mõisakompleksi presidendi residentsiks renoveerimisest, sooviks kinnistu eelnev omanik Vabaõhumuuseum selle tagasi saada ja rajada sinna koolituskeskuse.

Vabaõhumuuseum soovib Liberty kompleksi tagasi, aga sellega peaks ka raha kaasa tulema, ütles SA Eesti Vabaõhumuuseum juhatuse liige Merike Lang BNS-ile. Kompleks on viimased 30 aastat niimoodi seisnud selle pärast, et Vabaõhumuuseumi projektitaotluseid ei ole rahuldatud ega pole muuseumil piisavalt ka omavahendeid, lisas ta.

"Alustasime Vene ajal seal remonti kui 1986 need hooned muuseumile tulid pioneerilaagrilt. Siis tuli Eesti vabariik ja nüüd ongi käinud see niimoodi, et me oleme püüdnud seal katuseid hoida, aga vammiga võitlus on raskem," rääkis Lang.

Kuigi Vabaõhumuuseum tahaks Liberty tagasi saada koos renoveerimiseks vajamineva rahaga, on Langi sõnul muuseum valmis ka niisama kinnistu tagasi võtma. "Parem on, kui ta tuleb meile tagasi, siis me võitleme edasi nende hoonete eest," märkis Lang.

Hoonetekompleksi erastamine Langi sõnul ei oleks sobiv, sest sellega on seotud muuseumi turvalisus, sest vaheaeda ei ole ja samuti peaks kultuuriväärtusega hoonetel säilima avalik otstarve.

Kui oleks võimalik raha leida, sooviks Vabaõhumuuseum Libertysse rajada koolituskeskuse, rääkis Lang. "Kui presidendi jaoks see 4 miljonit leiti, siis on see raha kuskil ju üleval. Kas sellega peab siis praegu muid eelarveauke lappima – see võiks ju tulla pigem siia."

Kultuuriasutusena oleks Vabaõhumuuseumil võimalik erinevaid üritusi Libertys korraldada ja seda ka välja rentida ja seega ka omanikutulu teenida, lisas Lang.

Presidendi kantselei otsustas möödunud nädalal loobuda president Toomas Hendrik Ilvese ametiajal tehtud plaanist renoveerida Rocca al Mares asuva Liberty mõisakompleksi enam kui 4 miljoni euro eest presidendi ametlikuks residentiks. Presidendi institutsiooni jaoks ei ole Libertyt sellisel kujul vaja presidendi kantselei avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe BNS-ile.

Kokku 68 806 ruutmeetri suurusel kinnistul asub seitse hoonet ja Vana-Liberty hoone vundament.

Hooned anti 2014. aasta alguses üle Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS). 2014. aasta alguses astus presidendi kantselei läbirääkimistesse RKAS-iga, ehitamaks Liberty mõisakompleksist moderne hoonetekompleks, kuhu kava järgi oleksid tulnud presidendi esindus- ja eluruumid. Lisaks oleks residents pidanud võimaldama võõrustada väliskülalisi.

Kompleksi renoveerimine hakkas venima erinevate riigihangete läbikukkumise tõttu. Algselt pidurdus projekteerimishange ja seejärel nurjus ehitushange. Ehitushanke nurjus, sest kõik laekunud pakkumused ületasid ehitamiseks ette nähtud 4,4 miljoni euro piiri. Venimise tõttu ei jõudnud kantselei Ilvese presidendiks olemise ajal hoone rajamist otsustada.

Allikas: BNS