Kaks klatšimoori silmitsevad naabrinaist, kes parajasti poodi siseneb.

"Ah, see on tal lihtsalt hooplemine, kui ta käib ringi, silm sinine ja käsi kipsis," ütleb üks.

"Mismoodi hooplemine?" ei saa teine aru.

"Noh, ta tahab kõiki uskuma panna, et mees on tema juurde tagasi tulnud.