Tallinna luksuskorterite turg on laienemas mitme atraktiivse arendusprojekti toel. Vastavalt eliitkinnisvara sektori hinnangule, mis sai teostatud Baltic Sotheby’s International Realty poolt, viib üldine turutrend kallimate korterite hindu tõususuunas.

Tallinna kesklinnas tehti maa-ameti andmetel 2016 IV kvartalis 506 korteritehingut keskmise ruutmeetrihinnaga 2263 eurot. Aastataguse ajaga võrreldes on kesklinna korteritehingute arv kasvanud julge 8% ja hinnatase korteriomanike rõõmustavalt koguni 15%. Tallinna vanalinnas tehti möödunud 2016. aastal kvartali keskmisena 20-23 tehingut. Tallinna vanalinna korterite tehinguhindade tase on keskmiselt 2600-2700 €/m² küündides aga ka kuni 4200 €/m².

„Märgiliste luksusprojektide raames Kentmanni 6 hoones ja Pirita tee 26 Meerhofis toimus viimases kvartalis vähe korteri ostu-müügitehinguid. Meerhof 2.0 arendusprojekti hinnakirjas, kus Baltic Sotheby's International Realty kliendid sõlmisid möödunud aastal mitmeid võlaõiguslike ostulepinguid, mille üldsumma ületas 3 miljonit eurot, muutub igakuiselt müüduks 3-4 luksuskorterit“, analüüsis turul toimuvat Baltic Sotheby’s International Realty müügiekspert Jelena Kuzmenko.

Käimasolevatest arendusprojektidest, mis pretendeerivad kvaliteedi või asukoha osas luksuskinnisvara klassi võiks välja tuua Merko ja BLRT arendatava Noblessineri sadamas asuva Staapli 4 korterelamu. Projekti müügiga alustati 2016 kevade lõpus. Aasta lõpuks on pakkumises veel 66 korterist ligikaudu pooles. Staapli 4 korterite keskmine pakkumishind on 3200 €/m².

Rotermanni kvartalis asuvas Rotermanni 14 hoones on müük praktiliselt lõpuni jõudnud. Naabruses asuva Rotermanni 18 korterelamust on saadaval veel 34 korterit keskmise hinnaga 4100 €/m². Samasse arhitektuuriliselt nauditavasse piirkonda on alustatud juba Roseni 9 korterelamu 44 korteri ehituse ja müügiga.

„Tallinna kesklinna uute korterite turule tulemine on pidurdunud. See ei ole takerdunud arendajate tahtmatusse, vaid pigem ehitusloa menetluse protsessi venimise problemaatika tõttu. Konkurents uute korterite müüjate vahel on vaatamata uue pakkumise vähemale lisandumisele siiski tihe,“ hindas Jelena Kuzmenko korterituru perspektiivi. „Konkurents hoiab hinnad valdavalt paigal. Hindu on võimalik kergitada vaid uutel projektidel, mis löövad konkurente parema asukoha, silmapaistvama arhitektuuri või kaasaegsemate lahendustega.“

Olukorras, kus korteritehingute arv on kõrge ja laenutingimused soosivad kinnisvaraostjaid, on lähema aasta-kahe jooksul kinnisvarahindadel pigem positiivne trend.

Olukorras, kus nõudlus on tugev, ei ole hinnalanguse prognoosimiseks põhjust. Seda siiski eeldusel, et kinnisvaraturgu ja kohalikku majandust vahetumalt mõjutav väliskeskkond püsib jätkuvalt stabiilne.

„2017. aastaks prognoosime Tallinna elamispindade turule stabiilset tehingute arvu ja mõõdukat hinnatõusu suurusjärgus 3-5%. Tallinna kesklinna ja korterituru kallimale sektorile ehk luksuskorterite turul valitsevad samad suundumused ja hinnaootused,“ vaatas Baltic Sotheby’s International Realty omanik ja juhatuse liige Vestards Rozenbergs optimistlikult tulevikusuunal.

