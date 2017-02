Rae vallavalitsus kuulutas välja arhitektuurivõistluse leidmaks parima eskiiskavandi ligikaudu 45 860 ruutmeetri suuruse hoonestatud Jüri keskusala kujundamiseks ja uue tervisekeskuse rajamiseks.

"Loodame arhitektuurivõistluse tulemusel saada uusi ja huvitavaid ideid, mille põhjal alustada ala järk järgulist välja ehitamist. Meil on võimalus kujundada Jüri keskusalast kaasaegne ning mitmekesine avalik ruum, mis kindlasti väärtustab Jüri alevikku ning loob elanikele uusi võimalusi kooskäimiseks, jalutamiseks ning vaba aja veetmiseks. Uue tervisekeskuse ehitusega läheb vana tervisekeskus lammutamisele," ütles Rae vallavanem ja žürii esimees Mart Võrklaev pressiteate vahendusel.

Arhitektuurivõistlust kureeriva arhitekti Kadri Randoja sõnul on oluline, et võistlustööd sisaldaksid kolme avaliku hoonega keskusala terviku visiooni. "Tänaste plaanide järgi hakatakse 2018. aastal ehitama Jüri tervisekeskuse hoonet, kuid teiste avalike funktsioonidega hoonete realiseerimine jääb kaugemasse tulevikku," kõneles Randoja.

Arhitektuurikonkursi parimaid töid autasustatakse. Konkurssi auhinnafondiks on välja pandud 19 000 eurot ning see jaguneb järgmiselt: konkursi võitja- 8000 eurot, teise koha auhind - 6000 eurot; kolmanda koha auhind on 4000 eurot ja ergutuspreemia 1000 eurot.

Ideekavandit sisaldava pakendi esitamise tähtaeg on 12. aprill 2017 kell 16:00. Kavandeid hakkavad hindama žürii esimehest Rae vallavanem Mart Võrklaev ja žürii liikmed Rae vallavolikogu esimees Agu Laius, vallavalitsuse peaarhitekt Siim Orav, vallavalitsuse arhitekt Stina Metsis ning Eesti Arhitektide Liidu arhitektid Oliver Alver, Andres Levald ning Andres Põime.

Ideekonkursi tulemuste avalikustamine ja võitjate väljakuulutamine toimub 3. mail. Võistlustööd ja nende autorid avalikustatakse maikuu teisel nädalal. Töödest koostakse ka näitus, mis saab avalikuks Rae kultuurikeskuses.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix