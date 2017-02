Üürikorterite vahendamise populaarsuse kasvamisel on oluliselt paranenud ka üüritulu deklareerimine ja sellelt tulumaksu tasumine. Kasvavas tempos lisandub ka seadusekuulekaid üürileandjaid kellel on seadus nüüdsest allahindlusi teinud ja võimaldab saada maksukohustustelt soodustust, kirjutab Domus Kinnisvara Pärnu maakler Liis Õispuu ettevõtte ajaveebis.

Tuludeklaratsioonide esitamise eel tuletakski meelde, et Alates 1. jaanuarist 2016 jõustunud Tulumaksuseaduse muudatusega saab üüritulult maha arvata üürimisega seotud kulud. Kõik füüsilised isikud kes tegelevad elupinna välja üürimisega saavad esmakordelt mahaarvamist teha 2016. a tuludeklaratsiooni alusel, mis esitatakse 2017. aasta 31. märtsiks. Üüritulust võib elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks ta konkreetseid kuludokumente esitama ei pea. Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel. Eluruumi üürilepinguga on tegemist siis, kui lepinguga antakse üürile eluruum ja lepingu sõlmimisel lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama elamiseks.

Äriühingu puhul, kes võtab korteri üürile selleks, et seal bürood pidama hakata, siis ei muuda asjaolu, et see korter on iseenesest ka elamiseks kasutatav, üürilepingut veel eluruumi üürilepinguks. Juriidilise isikuga sõlmitud üürilepingu korral, peab juriidiline isik tulumaksu kinni pidama üüri brutosummast, v.a üüri kõrvalkulud ja koormised. Üürileandjale tagastatakse tuludeklaratsiooni alusel 20% üüritulult enammakstud tulumaks.

Mahaarvamist ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjatele, kuna nende puhul maksustatakse ettevõtlustulu kogumina, mitte üksikuid tululiike. Mahaarvamine kohaldub kõikidele maksumaksjatele, sõltumata kulutuste suurusest ning dokumentaalsete tõendite olemasolust. Mahaarvamisel puudub summaline ülempiir.

Üüritulu hulka ei loeta kõrvalkulusid ega koormisi, kui üürnik on neid ise tasunud või üürileandjale hüvitanud.

Üüritulu hulka ei loeta selliseid üürniku tasutud koormisi, mis on seotud kortermaja või elamu heakorraga. Samuti ei saa kõrvalkuluks ega koormiseks lugeda üüritava eluruumi soetamiseks võetud laenumakseid või maamaksu ning juhul kui üürnik neid üürileandja eest tasub, siis loetakse need üürileandja tuluks.

Juhul, kui üürnik on teinud üüritavale eluruumile parendusi, mille läbi eluruumi väärtus on tõusnud ning kui üürileandja üürilepingu lõpus seda kulu üürnikule ei hüvita, siis on üürileandja tuluks väljaüüritud eluruumi väärtuse kasv võrreldes lepingu alguses olnud eluruumi väärtusega. Kui üürnik teeb aga taastusremondi, mille läbi korteri või elamu väärtus ei ole tõusnud võrreldes lepingu alguses olnud väärtusega, siis sellest üürileandjale maksustatavat tulu ei teki.

Kui eluruum antakse kasutusse inimeste majutamiseks, siis sellisel juhul 20% mahaarvamist rakendada ei saa ning saadud tulu tuleb deklareerida renditulu tululiigi all. Maksuameti kodulehel on välja toodud, et näiteks ajutiseks majutamiseks AirBnB kaudu inimeste eluruumi kasutuse andmisel peab eraisik, kellele see ettevõtluseks ei ole, oma tuludeklaratsioonis kajastama tulu brutosumma, millest kulusid, sealhulgas teenustasu, maha arvata ei saa. Samuti ei saa 20% mahaarvamist rakendada ning renditulu tululiigi all tuleb deklareerida tulu, mida saadakse lepingust, mille eesmärk on eluruumi allrendile andmine.

Foto: Scanpix