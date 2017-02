Kas lastele ja noortele mõeldud saates, kus külaliseks Eesti staar, peaks rääkima alkoholist, narkootikumidest või seksuaalsest soodumusest, küsib Raadio 2 hommikuprogrammi saatejuht Karl-Andreas Kalmet.

Programmis tuli arutlusele modell Laura Kõrgemäe kommentaar Kanal 2 uuele saatele "Tund tähega", kus Karl-Erik Taukarilt küsiti muu hulgas narkootikumide ja homoseksuaalsusega seotud küsimusi. Oma viieaastasele lapsele hiljem neid lahti seletama pidanud Kõrgemäe pahandas hiljem sotsiaalmeedias.

"Appi! Armsad teleinimesed, kes te seda loete ... Mis asi seal Kanal 2s praegu on? "Tund tähega". Stuudios lapsed. See on lastesaade ja mis teemad te eetrisse lasete? Mu viieaastane tahtis seda vaadata. Okei, lubasin. Olen viie minutiga pidanud talle selgitama, kes on gei (ja miks ei peaks inimene gei olema) ja mis on kokaiin. Algust õnneks ei kuulnud. Lõppu ei kavatsegi kuulata. Õudne. Mul on teie saatekülalistest siiralt öeldes kahju. Miks vaja meie oma inimesi nii ebamugavatesse ja kummalistesse olukordadesse panna?" pahandas Kõrgemäe sotsiaalmeedias.