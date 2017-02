Tai massaaž on traditsioonilise Tai meditsiini lahutamatu osa. See on tõeline tervistamise kunst ja samal ajal vaimne protsess, kus kasutatakse Taist pärit taimset massaažipalsamit probleemsetel piirkondadel.

Tai massaažil on määratu suur kasutamise ala. Seda kasutatakse lihaste, liigeste, peavalu vaigistamiseks, liigeste liikuvuse suurendamiseks, lihaste toonuse tõstmiseks, seedimise probleemide kõrvaldamiseks, stressi ja unetuse raviks, närvisüsteemi tugevdamiseks, üldiseks organismi puhastuseks, kõikide siseorganite töö stimuleerimiseks ja palju muud.

Proovi Tai massaaži, mida teostavad massöörid otse Taist.

Vaata täpsemalt SIIT!