Ajakirja New York kaastoimetaja ning blogija Andrew Sullivani sõnul on ajakirjanikel aeg tuua avalikkuseni arutelu president Donald Trumpi "mentaalse stabiilsuse" teemal.

"Et maailma keskmes on selline ebastabiilne kuju, kes on võimetu tajuma reaalsust, on äärmiselt ohtlik olukord," sõnas Sullivan CNN-ile antud intervjuus eile. Kui ajakirjanikud presidendi "hullumeelset" käitumist teemaks ei tõstata, on see karuteene ühiskonnale, lisas ta.

Oma blogis kirjutas ta kord: "Me teame, et me ei peaks seda teemat käsitlema, aga see jõllitab meile jõhkralt näkku."

Trumpi lähedase sõbra ning Newsmax Media tegevjuhi Chris Ruddy arvates läks Sullivan taolise väljaütlemisega üle piiri.