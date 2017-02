George Michaeli omaksed on staari viimaste eluaastate kaaslasele teada andnud, et too pole matustele teretulnud.

Daily Maili teatel sattusid laulja pereliikmed raevu, saades teada, et Fadi Fawaz oli pärast George’i surnukeha leidmist tund aega oodanud, enne kui kiirabi kutsus. Selle asemel üritas Londoni staarjuuksur staari ise elustada.

Avalikkuse ette lekkinud hädaabikõnes räägib Fadi, et on George’i ärkamist vähemalt tund aega oodanud, aga too on elutu ja sinine. “Nad vihkavad Fawazi ja ei tunnista teda George’i partnerina,” kinnitavad Daily Maili allikad.

Ka George Michaeli lapsepõlvesõber Andros Georgiou kuulutas Briti lehele The Sun: “Fadi pole tegelikult tema boyfriend. Keegi pole Fadiga rääkinud ja ta paistab oma elu edasi elavat. Mul hakkab tülgastusest sees keerama.”

Androse väitel maetakse George Michael oma lemmikülikonnas, mida ta kandis “Symphonica” turneel. Surnukeha pole omastele siiski üle antud, kuna oodatakse endiselt narkoekspertiisi vastuseid.