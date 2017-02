Armukadedus võib suhte rikkuda, kuid, kas armukadeda partneriga on üldse võimalik midagi ette võtta või tulebki sellega lihtsalt leppida?

Mida teha, kui kallimat painab armukadedus ja see ähvardab teie suhtele lõpu teha? Veebiportaali My Domaine sõnul on olemas kolm viisi, kuidas on võimalik partneri armukadedust leevedada.

1. Võta aega, et oma partneriga suhelda ja näidata talle, kui väga tema sind erutab.

2. Kui ta tunneb ennast ebakindlana, siis ära unusta talle kinnitada, et kõik on korras ja sa hoolid temast ja tema tunnetest väga ning oled kõige tähtsam inimene maailmas tema jaoks.

3. Selgita talle, et intiimsusel ja meeldimisel on vahe ning kui keegi sulle meeldib, ei tähenda see sugugi seda, et sa tahad temaga intiimsesse suhtesse astuda.