Suudad tõhusalt lahendada probleeme, mis sinu teele satuvad. Võimalik, et ühtäkki tead ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Pea meeles, et vahelduseks on rutiin väga hea.

Kas tunned, et sinu elus on midagi valesti, sest kõik tundub korras olevat? Vahel ei tunne me rahulolu ära, kui see käes on ja ootame ikka midagi enamat. Unusta ärevus ja naudi, et vahelduseks ei pea sa millegi pärast muretsema. Kui õnnelikkus ei ole sinule omane tundmus, õpi seda tundma. Oled käinud läbi pika tee, mis jõudnud viimaks lõpule.

KAKSIK

Sinu elu peaks olema järgneval perioodil edukas ja õnnelik ning leidub palju hetki, mille üle saad ja peadki uhke olema. Looda vaid parimat ning see saab tõeks, kuid ära löö nina väga püsti – liigne uhkus võib mõjuda vastupidiselt ja tekitada ebavajalikku kadedust enda ümber.

VÄHK

Tunned, et tahaksid midagi väga teha, kuid ei pruugi veel päris hästi aru saada, mis see olla võiks või kuidas seda teostada. Kui nii juhtub, tuleb sul hetkeks peatuda, rahuneda ja vaadata, kas mitte ei peaks loobuma mõttest soovida kontrollida elu, olukordi või inimesi.

LÕVI

Kuna õnn paistab peesitavat sinu õuel, saad praegu seda, mida soovid. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt. Küll aga tuleb sul kõike teha ausalt. Unusta teiste petmine enda eesmärkide nimel, ka väiksed valged valed, sest Päike muudab salatsemise pea võimatuks.

NEITSI

Võid nüüd ka kohtuda kellegagi, keda ei ole ammu näinud, ent kes toob sinu ellu uued tuuled. Oled ka tavapärasest rohkem peomeeleolus, seega kasuta ära võimalust ja saa kokku nendega, kellega kohtumist oled edasi lükanud. Sinus pulbitsev energia on hea võimalus arendada edasi sõprussuhteid, luua uusi ning võtta viimast kõigest, mida pakutakse.

KAALUD

Mõtle hoolikalt järele, mis ei lase sul tegeleda sellega, millega tahaksid? Suurenisti on see seotud just finantsküsimustega. Pea meeles, et ärevus, muretsemine ja virisemine ei tee olukorda paremaks. Võta kätte ja lahenda ära kõik need asjad, mis muret tekitavad, vähemalt võimaluse piires ja praegust olukorda arvesse võttes.

SKORPION

Kas oskad kuulata sisetunnet või lähtud pigem teiste arvamusest? Nüüd on aeg pigem kuulata seda, mida ütlevad sinu alateadvus ning sisetunne. Erilist tähelepanu pööra unenägudele, sest neis võib sisalduda sinu jaoks olulist informatsiooni – une ajal analüüsib aju sinu ümber toimuvat, seega tegu on hea lähtepunktiga saamaks aru, kuhu liikuda soovid ja mida teha tahad.

AMBUR

Meie elu koosneb tsüklitest – üks lõpeb, teine algab, misjärel saabub taas lõpp. Uus on sinu jaoks vaid sammu kaugusel, ent vanal on veel üht-teist õpetada. Elu sinu ümber on muutunud, kuid üritad sellele igati vastu panna. Inimesed on teised, mõtted on teised ja isegi käitumine pole sama, kuid minevik on kallis ja nostalgiline, mistõttu on loobumine raske.

KALJUKITS

Kes kannatab, see kaua elab. Või kes palju teeb, see palju jõuab. Vahel aga võtame enda kanda liiga palju, nii et kandmisest ei tule enam midagi välja ning pool aurust läheb kõigi tükikeste tervikuks surumisele, mitte elu nautimisele. Praegusel perioodil oleks parem võtta asju rahulikult. Sa ei pea kõike oskama, kõike jõudma, kõike suutma või kõike teadma, oled üksnes inimene.

VEEVALAJA

Peaksid valmis olema vastu võtma tavapärasest rohkem tööga seotud ülesandeid. Kahtluse korral ära pelga abi küsida. Tööd võib ette tulla ka eraelus – miski vajab varasemast rohkem tähelepanu. Oluline on pühenduda eesmärgile ja töötada võimalikult palju koos teistega, mitte üksi nurgas nohiseda ja loota, et kõik saab korda.

KALAD