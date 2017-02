Apteeki tormab mees ja hüüab:

"Ma ei suuda enam, andke mulle kähku rotimürki, ma tahan oma ämma ära mürgitada!"

"Kas teil retsept on?" küsib apteeker.

"Ei, aga mul on tema foto!"

nnn

"Ma õpetasin oma kuldkala rääkima."

"Kuidas sa seda tegid?"

"Ma küsisin kalalt, kui palju on viis miinus viis."

"Ja mis ta vastas?"

"Mitte midagi."