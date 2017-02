Kahtlustad, et su kallimal on peale sinu veel keegi teine? Tegelikult on sellest võimalik väga kergesti aru saada.

Kuidas saada aru, et su kallimal on ilmselt peale sinu veel keegi teine? Veebiportaal Elite Daily tõi välja mõned märgid, mis viitavad sellele, et tal ilmselgelt on keegi teine.

1. Ta valetab.