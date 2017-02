"Uudiste peamiseks märksõnaks on kiirus ning selleks, et tulla olulistel hetkedel kiiresti otse-eetrisse, oli vaja ka toimivat ja kaasaegsete lahendustega uut stuudiot," ütles "Aktuaalse kaamera" pearežissöör Rait-Roland Veskemaa.



Uudistetoimetus on viimasel ajal tegelenud palju sellega, et nii Tallinna toimetus kui ka korrespondendid Võrust Washingtoni saaksid tulla otse-eetrisse loetud minutitega ning nüüd toetab seda ka kaasaegne tehnoloogia ja visuaal. Kuivõrd "Aktuaalne kaamera" on oma erinevate saadetega täna eetris kõigis kolmes ERR-i telekanalis (ETV, ETV2 ja ETV+), on Veskemaa sõnul oluline toota neisse erineva visuaaliga saateid.



"Kasutame selleks kujunduses suuri LED-ekraane, vahetame graafikat ning kombineerime seda videopildiga," sõnas "Aktuaalse kaamera" pearežissöör.



ERR-i uudistejuhi Urmet Koogi sõnul ehitati "Aktuaalse kaamera" uus uudistestuudio üles nullist ning seda koos uue tehnika ja tehnoloogiliste lahendustega.