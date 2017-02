Vähemalt 188 000 inimest on evakueeritud Põhja-Californias asuvatest maakondadest. Põhjuseks Oroville'i tammi ülevoolukanal, mille purunemist kardetakse.

Oroville'i tamm 11. veebruaril (Reuters / Scanpix)

Järeleandmisohus oleva riigi suurima tammi konstruktsioon hakkas muert tekitama juba laupäeval, vahendab CNN.

Oroville'i järve lähistel elavatel inimestel paluti ohumärkide tekkimisel lahkuda viivitamatult, kuna pole võimatu, et tamm võib iga hetk järele anda. "Parem karta kui kahetseda," sõnas sealne politseiametnik Kory Honea.

Käesoleval talveperioodil on Põhja-Californiat tabanud tugevad ja sagedased vihmahood, mis on Orville'i veetaset kõvasti kergitanud. See omakorda on avaldanud negatiivset mõju tammile.