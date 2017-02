Tegu on veidra videoga, mis veebis ringlema läinud. Inimestele lüüakse nuga meenutav ese pähe, et nad saaksid jumalaga parema ühenduse ja tunneksid, et nad on jumalale palju lähemal.

Vaadata on seda päris jube, kuid mehed tõusevad pärast protseduuri üles ja asuvad palvetama, mistõttu võib eeldada, et halb neil olla ei ole.