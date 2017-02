Pühapäeval anti häirekeskusele teada, et Pihtla vallas kaldast umbes 20 meetri kauguselt merejäält on leitud mehe surnukeha. Surnukeha jääst vabastamiseks vajati päästjate abi.

Suure tõenäosusega on tegemist möödunud aasta 26. oktoobril Vätta poolsaare lähistel merel kaduma läinud 61-aastase mehega. Mehe surma põhjuse ja isiku tuvastab ekspertiis.

Möödunud aasta 26. oktoobril sai merevalvekeskus teate, et Saaremaal Laheküla küla lähedal on kaduma jäänud hommikul merele läinud kalamees. Kell 14.45 saadi täiendav teave, et Vätta poolsaare lähedal on merel kummuli Kasse paat, kuid inimest paadi juures näha ei olnud.



Juhtumile reageerisid Kuressaare politseijaoskonna merepäästjad, päästjad ja Pihtla vabatahtlikud. Päästjad ja vabatahtlikud leidsid Tirbi nina rannast kadunud mehe mütsi ja saapad.Otsingutega liitus ka PPA kopter.



Otsingud lõpetati kell õhtul, meest leida ei õnnestunud.