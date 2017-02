2014. aastal kinoekraanidel jooksnud „LEGO film“ võlus nii väiksemaid kui ka suuremaid vaatajaid oma vaheda huumori ja osava arvutianimatsiooniga, mis mõjus nii ehedalt (loe: piisavalt hakkivalt), nagu oleks inimkäsi legotegelasi iga kaadri vahepeal liigutanud. Neist põhimõtetest on lähtunud ka uue klotsiloo "LEGO Batman film" tegijad, kuid tulihingeline legofänn võib pisut pettuda selles, et plahvatused ja tihti ka taustavaated on pärit pigem tavapärasest multikamaailmast. Nagu pealkirigi reedab, naaseb esimesest legofilmist juba tuttav Batman uues animatsioonis vaatajate ette põhitegelasena. Meenutagem, et eelmise filmi lõpus lõi peakangelane, harilik ehitaja Emmet, Batmanilt tüdruksõbra üle. Ehkki kaks lugu pole omavahel otseselt seotud, võib oletada, et just seetõttu on kuulsa kuriteopesa Gothami nahkhiirekostüümis korrakaitsjast saanud üksik ja endassetõmbunud macho, kes vaatab oma privaatkinos salamisi romantilisi komöödiaid. Batman animatsioonis "LEGO Batman film". (Outnow.ch) Iseäranis hapuks kisuvad asjalood Batmani (dubleerinud Indrek Ojari) jaoks siis, kui tema põlisvaenlane Jokker (Üllar Saaremäe) end koos oma käsilastega politseile vabatahtlikult üles annab ning linna uus politseiülem Barbara (Haide Männamäe) teatab, et reegleid eiravat ja omal käel tegutsevat superkangelast pole rahva ohutuse tagamisel enam vaja. Batman tunneb end ühtäkki kasutuna, sest tal polegi kellelegi tuupi anda.

Tagatipuks on ta ühel seltskonnaüritusel enesele aru andmata lapsendanud Dicki-nimelise orvu (Tiit Sukk). Poisist on Batmanile siiski abi, kui ta otsustab saata Jokkeri, keda kahtlustab kurja salaplaani sepitsemises, spetsiaalsesse vangladimensiooni Fantoomtsoon, kust too ei tohiks enam Maa peale pääseda. Batman ja tema lapsendatud poeg Robin animatsioonis "LEGO Batman film". (Outnow.ch)

Fantoomtsoonis pesitsevad ajaloo suurimad kurjamid, teiste seas Harry Potteri lugudest tuttav must võlur Voldemort, "Sõrmuste isanda" koletis Sauron, Dracula ja King Kong. Jokkeril õnnestub kõik need hirmsad tegelased Gothami peale laamendama lasta ning muidu üksinda võitleval Batmanil ei jää muud üle kui ühendada jõud Dicki, Barbara ja oma ülemteenri Alfrediga (Ain Mäeots) – esimesed kaks saavad sealjuures superkangelasenimedeks Robin ja Batgirl. Film sobib vaatamiseks nii lastele kui ka lihtsat meelelahutust otsivaile täiskasvanuile, viimastele eriti siis, kui nad on fantaasia- ja superkangelaslugude fännid. Väiksema kinopublikule on "LEGO Batman film" lustakas ja õpetlik lugu sellest, kuidas igaüks – ka tõrges egomaniakk nagu siin kujutatud Batman – vajab tegelikult enda ümber lähedasi inimesi, keda saab usaldada. Sellest, kuidas tuleb osata teistega arvestada ja tiimis tegutseda. Ja sellest, kuidas head ei pruugi olla üdini head ning halvad üdini halvad. Batman ja tema silmarõõm Barbara ehk Batgirl animatsioonis "LEGO Batman film" (Outnow.ch) Teismelise või täiskasvanu pilgu jaoks on tegu mitmekülgse paroodiaga, mis pilkab muuhulgas superkangelasepaatost ja Hollywoodi meheideaali, megarikkurite pillavat elustiili, eneseimetlust ja üksnes maine pärast tehtud heategevust. Legoanimatsioon tögab ka julgelt filmitööstust, näiteks totreid kostüüme, eri lugudest pärit tegelaste samasse patta panekut kassaedu nimel ning jaburalt ajastatud romantikastseene (kuigi plahvatamas on pomm, mis võib terve linna minema pühkida, võtab Batman aega, et teha Jokkerile selgeks: tema ei loo mingisuguseid suhteid ja vastane pole talle mitte suurim vihavaenlane, vaid lihtsalt tühi koht). Dramaatilised dialoogid Batmani ja üllatavalt õrnahingelise Jokkeri vahel, kes ihkab üle kõige olla Batmani jaoks eriline ja kõigist vaenlastest vihatuim, pakuvad omajagu naljamomente. Tegelikult püsib muie algusest lõpuni enamuse ajast näol. Natuke on kahju, et ära jääb kõike pea peale pöörav lõpp, mis "LEGO filmile" absurdivindi peale keeras. Jokker animatsioonis "LEGO Batman film". (Outnow.ch) Kui veel millegi üle nuriseda, siis selle üle, et võrreldes eelmise legofilmiga on animatsioon kohati liiga realistlik. "LEGO filmis" oli plahvatus ruuduline, justkui lendaksid laiali legoklotsid, kahurid tulistasid välja erinevaid tükke, isegi pilved ja veelained koosnesid klotsidest. Batmani legofilmis näevad tule- ja suitsupilved liialt ehtsavõitu välja (ehk on asi efektide kiiruses?), relvad tulistavad justkui mõnes tuntud kosmosesaagas ning pilvetupsud ja muud taustaelemendid on joonistatud, mitte klotsidest disainitud. Kiitma peab aga filmi tõlkijat ning selle eesti keelde dubleerinud näitlejaid. Kui vahel muudab eesti keeles peale loetud tekst filmi täiskasvanud vaataja jaoks nii-öelda titekamaks ja huumor omandab väheke teise värvingu, siis tundub, et seekord on stiili üsna hästi tabatud. Isegi Batmani räpinumbrid ei kuku piinlikud välja.