Esimesest poolfinaalist pääsesid edasi Ivo Linna, Lenna Kuurmaa, Elina Born, Ariadne ning Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian.

"Ma tean täpselt, millal ma viimati lauluvõistlusel osalesin – see oli aastal 1996, kui käisime Maarja-Liisiga Oslos Eurovisionil," sõnab Ivo Linna, kes pärast 21 aastat taas teiste lauljatega mõõtu võttis. Laupäeval "Eesti laulu" esimeses poolfinaalis lauldud pala "Suur loterii" tõi vanameistrile finaalipääsuks vajalikud hääled kokku.

"Tunne on väga hea. Ennekõike seepärast, et kogu sellest suurest pundist jõudis finaali minu jaoks üks väga armas südamlik eestikeelne laul."

Ivo ütleb, et ta ei ole kunagi läinud välja selle peale, et kümne küünega tingimata võidu nimel rebida. "Lauluvõistlusel võidab nagunii keegi, kuid suur võit on juba ka see, kui rahvale laul meeldib. See on mulle tähtis."