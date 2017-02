Hispaania eurolauluks valiti laupäeval noore Kataloonia laulja Manel Navarro esituses kõlav pala "Do It for Your Lover". Võitu saadab aga skandaal: Navarro teenis sama palju hääli kui publiku lemmik Mirela, kes pidanukski hoopis algsete reeglite järgi võitma.

Ootamatult otsustas aga võistluse korraldaja juhiseid muuta, mille järgi ei pidanud enam publiku lemmikut võrdsete punktide korral eelistama. Asja teeb hullemaks tõik, et üks Hispaania edukamaid raadiojaamu Los40 postitas oma Instagrami leheküljel juba enne võistluse lõppu Navarro võiduteate. Põhjus on teada: žüriiliikmeks oli Los40 töötaja Xavi Martinez, kes üritas juba enne võistlust Navarrot igal viisil reklaamida.

Saalis viibinud rahvas ei võtnud Navarro võidu-uudist sugugi kergelt ning vahetult enne tema tänukõnet hakati vilistama ja hüüdma: "Tongo, tongo!" ("Pettus, pettus!")

Navarro saatis seepeale publiku käežestiga kõige pimedamasse kohta ning kuigi telekaamerad seda ei püüdnud, ajas see publiku veelgi enam marru ja ta viidi lavalt minema. Ta pidas oma kõne siiski Twitteri otseülekandes, kus tänas oma müstilist armastatut ja kutsus kõiki endale Kiievisse kaasa elama. Navarro ei palunud oma žesti eest vabandust.

Rahvas ei taltunud ja varem mainitud Los40 töötaja tegi tutvust ühe vihase fänni rusikaga. Martineziga on siiski kõik korras ja raadiojaam teatas, et ei kavatse provokatsioonidele alluda.